الخضري السعودية توقع اتفاقا لقرض إسلامي بقيمة مليار ريال

الرياض 16 أبريل نيسان (رويترز) - قالت شركة أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري السعودية اليوم الثلاثاء إنها وقعت اتفاقا لقرض إسلامي بأكثر من مليار ريال مع البنك السعودي الهولندي بهدف تمويل رأس المال العامل وشراء أصول ثابتة.

وأضافت الشركة في بيان نشره الموقع الإلكتروني للبورصة السعودية إنها وقعت "اتفاقية تسهيلات بنكية تعتمد نظام التمويل الإسلامي بقيمة 1.041 مليار ريال (277.6 مليار دولار) تتضمن منح تسهيلات جديدة وتجديد التسهيلات القائمة."

وبحسب البيان فإن 52 بالمئة من قيمة التسهيلات قروض بنظام المرابحة والتورق في حين تتكون النسبة الباقية البالغة 48 بالمئة من ضمانات متعددة الأغرض واعتمادات مستندية.

وتتراوح فترة التمويل بين 24 و60 شهرا وسيجري السداد على أقساط شهرية بين 420 ألف ريال و13 مليون ريال.

وتعمل شركة أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري التي تأسست عام 1955 في مجال المقاولات وهي من أبرز الشركات العاملة في مجال إنشاء وصيانة وتشغيل المباني وتشييد الطرق والجسور والمطارات والسكك الحديدية ومرافق التحلية ومعالجة المياه وشبكات الأنابيب وتستفيد من انخفاض تكلفة المواد الخام والطاقة في السعودية.