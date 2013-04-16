مصرفيون: تركي فاينانس يفوض بنوكا لترتيب اجتماعات بشأن صكوك
اسطنبول 16 أبريل نيسان (رويترز) - قال مصرفيون اليوم الثلاثاء إن بنك تركي فاينانس الإسلامي قد فوض بنوكا لترتيب اجتماعات مع المستثمرين بشأن إصدار صكوك مقوم بالدولار.
وفوض البنك المملوك بنسبة أغلبية للبنك الأهلي التجاري السعودي كلا من سيتي جروب واتش.اس.بي.في والأهلي كابيتال وبنك نور الإسلامي لإدارة العملية.
كان مجلس أسواق المال التركي قد وافق الأسبوع الماضي على طلب البنك إصدار صكوك بقيمة 500 مليون دولار و100 مليون ليرة (55.78 مليون دولار).
(الدولار = 1.7929 ليرة تركية) (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - هاتف 0020225783292)
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