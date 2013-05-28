الإسلامي للتنمية يحدد سعرا استرشاديا لصكوك بمليار دولار
دبي 28 مايو أيار (رويترز) - قال بيان للبنوك المرتبة لإصدار صكوك للبنك الإسلامي للتنمية إن البنك الذي مقره في جدة حدد السعر الاسترشادي للإصدار البالغة قيمته مليار دولار اليوم الثلاثاء.
وقالت الوثيقة إن البنك - وتصنيفه AAA وأكبر مساهم فيه السعودية - يعرض سعر استرشاديا للصكوك الخمسية يزيد 30 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة.
ويتولى ترتيب الإصدار بنك بروة القطري وكريدي أجريكول وسي.آي.ام.بي وبنك أبوظبي الوطني وناتكسس والأهلي كابيتال ذراع الأنشطة المصرفية الاستثماري للبنك الأهلي التجاري السعودي ورويال بنك أوف سكوتلند وستاندرد تشارترد.
وفي الأسبوع الماضي رفع البنك الذي يقدم تمويلا وقروضا في الدول الإسلامية رأسماله المرخص لأكثر من ثلاثة أمثاله إلى 150 مليار دولار لدعم مشروعات التنمية في الدول الأعضاء وعددها 56 دولة. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
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