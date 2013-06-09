الخير البحريني يتطلع لسوق التجزئة المصرفية باندماجه مع الخليجي

من دنيش ناير

دبي 9 يونيو حزيران (رويترز) - قال مسؤول تنفيذي كبير إن بنك الخير وهو بنك استثمار مقره البحرين يتوقع أن يساعد اندماجه المحتمل مع المصرف الخليجي التجاري البحريني على دخول سوق التجزئة المصرفية وعلى تحقيق مزيد من الاستقرار في الإيرادات.

كان الخليجي قال في إشعار للبورصة في وقت سابق هذا الشهر إن البنكين المتخصصين في المعاملات الإسلامية شكلا لجنة لدراسة جدوى الاندماج وإن أي اتفاق سيتوقف على نتائج الفحص الفني وموافقة المساهمين والجهات التنظيمية المختصة.

وقال جوناثان هولي القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لبنك الخير ورئيس الأنشطة المصرفية الاستثمارية في مقابلة اليوم الأحد إن الاندماج سيخلق كيانا برأسمال مدفوع قدره نحو 500 مليون دولار وأصول بين 600 مليون ومليار دولار.

وقال هولي "دافعنا هو اكتساب مهارات أنشطة التجزئة المصرفية. سيتيح ذلك منصة أكبر وأكثر استقرارا للنمو ويساعدنا على التنويع وكسب مزيد من مصادر الإيرادات المستقرة."

وللخليجي سبعة أفرع للتجزئة المصرفية في البحرين واستثمارات بنحو 100 مليون دينار (265 مليون دولار) خارج البلاد.

وقال هولي إن شركة مستقلة تقوم حاليا باستكمال تقييم البنكين مضيفا أن الصفقة ستتضمن على الأرجح مبالغ نقدية وتبادلا للأسهم. ومن المتوقع أن يظل الخليجي مدرجا في بورصة البحرين بعد الاندماج.

وستساعد الصفقة المصرف الخليجي الذي تبلغ قيمته السوقية نحو 162 مليون دولار على التوسع في دول مثل تركيا والسعودية حيث توجد أنشطة لبنك الخير.