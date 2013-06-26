زين السعودية تمدد أجل قرض مرابحة للمرة الحادية عشرة

الرياض 26 يونيو حزيران (رويترز) - قالت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية زين إنها حصلت على موافقة ممولي قرض مرابحة قيمته تسعة مليارات ريال (2.4 مليار دولار) لتمديد موعد استحقاق القرض وذلك للمرة الحادية عشرة.

وقالت الشركة في بيان نشره الموقع الإلكتروني للبورصة السعودية إنها حصلت اليوم الأربعاء على موافقة تحالف البنوك الممولة للقرض لتمديد موعد استحقاقه حتى 31 يوليو تموز 2013.

وقال البيان "موعد الاستحقاق الجديد قد يمتد إلى موعد آخر بناء على الحاجة إلى ذلك."

وقالت الشركة إنها تعمل مع تحالف البنوك على إكمال ترتيبات توقيع اتفاقيتي التمويل الجديدتين اللتين ستحلان محل الاتفاقيتين الحاليتين.

وأضافت "الغرض من التمديد هو إتاحة الفرصة للشركة والمقرضين لاستكمال الإجراءات اللازمة لتوقيع الاتفاق الجديد الذي سيسهم بدرجة كبيرة في تحسين القوائم المالية للشركة."

ووفقا للبيان من المتوقع أن يصل أجل اتفاق التمويل الجديد إلى خمس سنوات وأن تقل تكلفة تمويل القرض عما هي عليه الآن.

وأضافت أن اتفاق القرض الثانوي مغطى بالكامل بضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء من الشركة الأم زين الكويتية.

وهذه هي المرة الحادية عشرة التي تمدد فيها زين موعد استحقاق القرض الذي كان مقررا أصلا في فبراير شباط 2012.