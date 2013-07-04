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توزيعات أرباح الراجحي السعودي 1.5 ريال للسهم عن النصف/1

Thu Jul 4, 2013 5:41am GMT
 
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دبي 4 يوليو تموز (رويترز) - قال مصرف الراجحي أكبر بنك سعودي مدرج إنه سيوزع 2.25 مليار ريال (599.9 مليون دولار) أرباحا على المساهمين عن نتائج الأشهر الستة الأولى من عام 2013.

وقال بيان للبنك نشرته البورصة السعودية في ساعة متأخرة أمس الأربعاء إن التوزيع النقدي يعادل 1.5 ريال للسهم.

وبالمقارنة كانت توزيعات البنك للعام الماضي أقل من ذلك بقليل حيث بلغت 1.25 ريال للسهم.

ويعلن الراجحي نتائج الربع الثاني من العام قرب 16 يوليو تموز.

(الدولار = 3.7506 ريال سعودي) (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
 