مصادر: الاتصالات السعودية تتوصل لتسوية بشأن قرض بقيمة 1.2 مليار دولار

دبي 12 سبتمبر أيلول (رويترز) - قالت مصادر مطلعة إن شركة الاتصالات السعودية توصلت إلى تسوية مع الدائنين بشأن قرض قيمته 1.2 مليار دولار يتعلق بوحدتها الإندونيسية أكسس تليكوم عرضت من خلالها سداد نحو 90 بالمئة من القرض عن طريق بيع الوحدة.

وخاض الدائنون وهم اتش.اس.بي.سي هولدنجز ودويتشه بنك وسيتي جروب نزاعا مع الشركة السعودية المملوكة للدولة لتجنب خسائر قد تصل إلى 600 مليون دولار بعد أن طلبت الشركة من البنوك إعادة هيكلة القرض بما يتماشى مع قيمة الوحدة.

وقالت المصادر التي طلبت عدم كشف هوياتها لأن الأمر غير معلن إن الاتصالات السعودية التي تمتلك 84 بالمئة من أكسس بلغت مرحلة متقدمة في محادثات لبيع الوحدة إلى منافستها اكس.ال أكسياتا الإندونيسية وإن حصيلة البيع ستستخدم لسداد القرض.