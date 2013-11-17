دار الأركان السعودية تعقد اجتماعات مع مستثمرين لبيع صكوك

الرياض 17 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت شركة دار الأركان السعودية أكبر مطور عقاري في المملكة إنها بدأت اجتماعات مع مستثمرين دوليين للبدء بطرح الشريحة الثانية من برنامج الصكوك الذي أطلقته في وقت سابق من العام.

كانت الشركة قالت في مايو ايار إنها أطلقت برنامجا للصكوك بقيمة 750 مليون دولار على عدة شرائح تصدرها خلال 12 شهرا وإنها انتهت بنجاح من طرح الشريحة الأولى من البرنامج بقيمة 450 مليون دولار لأجل خمس سنوات وبمعدل ربح سنوي 5.75 بالمئة.

وقالت الشركة في بيان نشره الموقع الإلكتروني للبورصة السعودية اليوم الأحد "تم تحديث المدى الزمني للطرح من خلال البرنامج للإثنى عشر شهرا القادمة وسوف تبدأ الشركة اليوم الأحد في اجتماعات مع مستثمري الصكوك الإسلامية الدوليين للبدء بطرح الشريحة الثانية من برنامجها للصكوك الإسلامية الدولية حسب ظروف السوق."

وأظهر بيان منفصل من مرتبي الإصدار أن الشركة اختارت بنوك جولدمان ساكس ودويتشه بنك وبنك اوف امريكا ميريل لينش وبنك الخير وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال لترتيب اجتماعات مع مستثمرين يومي 17 و 18 نوفمبر تشرين الثاني الجاري.

والإصدار هو الأول لدار الأركان في الأسواق العالمية منذ أكثر من ثلاث سنوات إذ كان أحدث إصدار لصكوك دولارية للشركة في 2010 عندما سعرت صكوكا بقيمة 450 مليون دولار عند 10.75 بالمئة.

كان يوسف الشلاش رئيس مجلس إدارة الشركة قال لرويترز في اكتوبر تشرين الاول إن دار الأركان ستواصل إصدار الصكوك التي تعتبرها أفضل وسيلة لتمويل المشروعات السكنية كونها تمويل طويل الأجل بنسب فائدة معقولة.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)