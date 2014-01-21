الراجحي المالية السعودية تنوي التوسع في الصكوك وتتوقع انتعاش إصدارات الأسهم

من دينش ناير

الرياض 21 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي للراجحي المالية ذراع الأنشطة المصرفية الاستثمارية لمصرف الراجحي أكبر بنك مدرج في السعودية إن الشركة تعتزم التوسع في عمليات الصكوك للاستفادة من الطلب القوي على منتجات الشريعة الإسلامية في أكبر اقتصاد عربي.

وازدهرت إصدارات الصكوك في المملكة بدعم من ارتفاع السيولة والانخفاض النسبي لتكلفة الاقتراض وسعي الشركات لتنويع مصادر التمويل بدلا من الاعتماد على التمويل المصرفي التقليدي.

وقال قوراف شاه الرئيس التنفيذي للراجحي المالية خلال مقابلة في مكتبه بالرياض إن الشركات والكيانات المملوكة للدولة جمعت ما يعادل 15 مليار دولار من إصدارات الصكوك في 2013 مقارنة مع 11 مليارا في 2012 و2.8 مليار دولار في 2011.

وفي العام الماضي أطلقت الهيئة العامة للطيران المدني أكبر إصدار على الإطلاق من الصكوك المقومة بالريال بما يعادل 4.05 مليار دولار وطرحت إصدارات أخرى بالعملة المحلية من قبل شركات كبرى من بينها المراعي وعملاق الإنشاءات مجموعة بن لادن السعودية.

وقال شاه إن شركته وهي من أكبر الشركات العاملة في إدارة الأصول والسمسرة في المملكة ترغب بالاضطلاع بدور محوري في مجال التعهد بتغطية إصدارات الصكوك وترتيبها والاستثمار فيها.

وقال شاه الذي انضم للشركة في 2009 قادما من كريدي سويس "أحد الأولويات الكبرى سيكون تطوير إمكانياتنا بقطاع إصدارات الصكوك وخاصة في مجال الأنشطة المصرفية الاستثمارية. لا يمكن أن يكون لديك رؤية محدودة الأفق لعمليات الصكوك."

وأوضح شاه أن الراجحي المالية التي تأسست عام 2008 تدير في الوقت الراهن أصولا بنحو 30 مليار ريال (ثمانية مليارات دولار) أي تسعة أمثال الرقم المسجل في 2009 مضيفا أن عمليات الشركة تركز على الهيئات والشركات الكبرى في المملكة مثل الأوقاف وشركات التأمين.