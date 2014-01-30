الأهلي التجاري السعودي ينوي إصدار صكوك لتعزيز رأس المال

دبي 30 يناير كانون الثاني (رويترز) - أظهرت وثيقة من مرتبي إصدار صكوك اليوم الخميس أن البنك الأهلي التجاري أكبر بنوك السعودية قد اختار أربعة بنوك لإدارة بيع صكوك بالعملة المحلية ستستخدم حصيلتها لتعزيز رأس المال.

وفوض البنك نفسه وذراع الأنشطة المصرفية الاستثمارية لبنك الخليج الدولي والوحدتين السعوديتين لبنك اتش.اس.بي.سي وجيه.بي مورجان لترتيب العملية.

وتهدف الصكوك إلى تعزيز رأس المال من المستوى الثاني وستكون لأجل عشر سنوات مع خيار لاستردادها بعد خمس سنوات.

ولم يتحدد حجم الإصدار بعد.

كان رئيس مجلس الإدارة قال في أكتوبر تشرين الأول إن البنك ينوي إصدار صكوك لتعزيز رأس المال بما يصل إلى أربعة مليارات ريال (1.07 دولار).