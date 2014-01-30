مقدمة 1-الأهلي التجاري السعودي يخطط لإصدار صكوك محلية

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دبي 30 يناير كانون الثاني (رويترز) - اختار البنك الأهلي التجاري أكبر بنوك السعودية أربعة بنوك لإدارة بيع صكوك بالعملة المحلية لينضم إلى بنوك في المملكة تستخدم أسواق السندات الإسلامية لتعزيز احتياطي رأس المال.

وفوض البنك ذراعه للاستثمار المصرفي وذراع الأنشطة المصرفية الاستثمارية لبنك الخليج الدولي والوحدتين السعوديتين لبنك اتش.اس.بي.سي وجيه.بي مورجان لترتيب العملية وذلك وفق ما أعلنته تلك البنوك اليوم الخميس.

وقال مصدر مطلع مشترطا عدم الكشف عن اسمه نظرا لأن المعلومات غير معلنة إن اجتماعات ستعقد مع مستثمرين سعوديين الاسبوع القادم ومن المتوقع تسعير الصكوك قرب نهاية فبراير شباط.

وتهدف الصكوك إلى تعزيز رأس المال من المستوى الثاني وستكون لأجل عشر سنوات مع خيار لاستردادها بعد خمس سنوات.

ولم يتحدد حجم الإصدار بعد.

والبنك الأهلي التجاري هو أحدث البنوك السعودية التي تعلن خططا لإصدار صكوك لتعزيز رأس المال. وباع كثير من البنوك مثل تلك الأدوات لتعزيز احتياطياتها بعد فترة من النمو المتواصل للإقراض.

وأكمل بنك الرياض في نوفمبر تشرين الثاني إصدارا بقيمة اربعة مليارات ريال (1.1 مليار دولار) في حين سعر البنك السعودي الهولندي إصدارا بقيمة 2.5 مليار ريال في ديسمبر كانون الأول.