الإسلامي للتنمية يمول مشروعين في المغرب بمبلغ 220 مليون دولار
الكويت 2 فبراير شباط (رويترز) - قال البنك الإسلامي للتنمية اليوم الأحد إنه وقع اتفاقيتين مع الحكومة المغربية يقوم بموجبها بتقديم 220 مليون دولار لتمويل مشروعين في المملكة.
وأوضح البنك في بيان نشر بموقعه الالكتروني أن الاتفاقية الأولى تتعلق بتقديم 80 مليون دولار للمساهمة في مشروع تطوير إنتاج الزيتون ومشتقاته لصغار الفلاحين المغاربة أما الثانية فتتضمن بتقديم 140 مليون دولار للمساهمة في مشروع تزويد منطقتي أغادير واشتوكة آيت باها بالماء الصالح للشرب
وأضاف البيان أن حجم التمويلات المعتمدة من مجموعة البنك الإسلامي للتنمية لصالح المملكة المغربية حتى نهاية نوفمبر تشرين الثاني الماضي تجاوز خمسة مليارات دولار شملت المساهمة في معظم قطاعات التنمية الأساسية. (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522460350 - تحرير أحمد إلهامي)
© Thomson Reuters 2017 All rights reserved.