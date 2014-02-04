دار الأركان السعودية قد تسدد صكوكا بقيمة 450 مليون دولار قبل موعدها

دبي 4 فبراير شباط (رويترز) - قال ممثل لشركة دار الأركان أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة في البورصة السعودية اليوم الثلاثاء إنها قد تدرس سداد سندات إسلامية (صكوك) قيمتها 450 مليون دولار تستحق في فبراير شباط 2015 قبل موعدها.

كانت دار الأركان قد قامت في ديسمبر كانون الأول الماضي بإعادة شراء 87 بالمئة من صكوك قيمتها 750 مليون ريال (200 مليون دولار) تستحق في أبريل نيسان 2014. وتركت صكوكا باقية بقيمة 100 مليون ريال لتستحق في موعدها الأصلي بناء على طلب المستثمرين.

وقال ممثل الشركة لرويترز على هامش مؤتمر مالي في دبي "أنجزنا سابقة في سداد السندات قبل موعدها وسندرس فعل ذلك في إصدار فبراير 2015."

وشدد على أن الشركة لم تتخذ بعد قرارا نهائيا في ذلك الشأن وقال إن السداد المبكر قد يكون مجديا كتدريب على إدارة الخصوم ورسالة للأسواق بأن الشركة تستطيع سداد ديونها بشكل مريح.

وأصدرت دار الأركان ما قيمته 750 مليون دولار من أصل برنامج إصدارات بقيمة 1.2 مليار دولار يستمر حتى نوفمبر تشرين الثاني 2014. وقد تنفذ الشركة إصدارا جديدا في إطار البرنامج إذا كانت ظروف السوق مواتية لكنها لم تتخذ قرارا بعد.

وارتفع صافي ربح دار الأركان في الربع الرابع من العام الماضي تسعة بالمئة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق ليصل إلى 156.8 مليون ريال. وعزت الشركة ذلك إلى ارتفاع هامش الربح في مبيعات العقارات وانخفاض التكاليف.

وقال يوسف الشلاش رئيس مجلس إدارة الشركة لرويترز في أكتوبر تشرين الأول الماضي إن معروض المساكن في السعودية قد يظل أقل من الطلب لخمس سنوات مقبلة على الأقل وهو ما يوجد فرصا مغرية لشركات التطوير التي قد تستفيد من النمو السكاني المتسارع وقانون الرهن العقاري الجديد.