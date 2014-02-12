صندوق تركي يعتزم إصدار صكوك بقيمة 100 مليون دولار في النصف/2 من 2014

اسطنبول 12 فبراير شباط (رويترز) - قال المدير المالي لشركة كيلر هولدنجز التركية إن صندوق كيلر للاستثمار العقاري التابع للشركة يعتزم إصدار صكوك لأجل خمس سنوات لا تقل قيمتها عن 100 مليون دولار في النصف الثاني من العام الحالي.

وقال كان ايتوجو لرويترز إن كيلر يجري محادثات مع بنوك في السعودية وقطر بخصوص شراء الصكوك التي ستستخدم في الاستثمار وتمديد آجال استحقاق قروض قائمة.

وكانت شركة كيلر التركية لبيع الأغذية بالتجزئة وقعت الأسبوع الماضي على اتفاق قرض لمدة أربع سنوات قيمته 120 مليون دولار مع بنك أوف أمريكا ميريل لينش وبنوك خليجية يتضمن اقتراضا إسلاميا.