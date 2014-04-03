مقابلة-ستاندرد آند بورز: زيادة الإقراض ستدعم ربحية بنوك السعودية

من مروة رشاد

الرياض 3 أبريل نيسان (رويترز) - قال مسؤول بارز في وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني إن البنوك السعودية ستواجه تحدي ارتفاع تكلفة التمويل مع قرب التوجه لرفع أسعار الفائدة العالمية لكن ارتفاع مستويات الإقراض والرسوم المصرفية وجودة الأصول سيظل المحفز الرئيسي لربحية القطاع المصرفي.

وقال ستيوارت أندرسون المدير العام والرئيس الإقليمي للشرق الأوسط لدى ستاندرد آند بورز في مقابلة مع رويترز إن الوكالة لديها نظرة إيجابية للنظام المصرفي السعودي الذي يتمتع بالقوة والكفاءة والإشراف الجيد.

وأضاف "من كافة النواحي لدينا نظرة إيجابية للغاية للبنوك السعودية. في تقريرنا لتقييم المخاطر لقطاعات المصارف في العالم سجلت السعودية المرتبة الثانية في مقياس من واحد إلى عشرة وهو تقييم قوي جدا."

وتابع في المقابلة التي تمت بأحد الفنادق الكبرى في العاصمة السعودية "نرى أن التحدي أمام البنوك في المرحلة الراهنة ليس ارتفاع تكلفة المخاطر وإنما الضغط على الهوامش مع ارتفاع أسعار الفائدة العالمية كما حدث في الولايات المتحدة لاسيما في ظل ربط الريال بالدولار."

ولفت إلى أن هذا التحدي لا يواجه البنوك السعودية فقط ولكن كل دول الخليج التي تربط عملاتها بعملات أخرى ما يجعلها تفتقر إلى مرونة التحول وفي حال عدم رفع أسعار الفائدة يعرضها لمخاطر التضخم المستورد.

وأبقت السعودية التي تربط عملتها الريال بالدولار الأمريكي على سعر إعادة الشراء (ريبو) عند اثنين بالمئة منذ يناير كانون الثاني 2009 وسعر إعادة الشراء العكسي عند 0.25 بالمئة منذ يونيو حزيران 2009 وذلك بعد سلسلة تخفيضات في أعقاب الأزمة المالية العالمية.

كانت جانيت يلين رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قالت في مارس اذار إن رفع أسعار الفائدة قد يبدأ بعد نحو ستة أشهر من إنهاء برنامج شراء السندات.