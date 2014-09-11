مرفق التمويل الدولي للتحصين يفوض بنوكا لإصدار صكوك

دبي 11 سبتمبر أيلول (رويترز) - أظهرت وثيقة من مرتبي إصدار صكوك لمرفق التمويل الدولي للتحصين اليوم الخميس إن المرفق الذي يعمل البنك الدولي كمدير خزانة له قد فوض أربعة بنوك لترتيب الإصدار المحتمل المقوم بالدولار الأمريكي.

وفوض المرفق الحاصل على تصنيف ‭‭AA‬‬ من ستاندرد اند بورز و‭‭AA+‬‬ من فيتش بنك بروة القطري وبنك أبوظبي الوطني ووحدة الأنشطة المصرفية الاستثمارية للبنك الأهلي التجاري السعودي وستاندرد تشارترد لترتيب لقاءات مع المستثمرين في الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا.