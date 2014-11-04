مصحح-سدكو كابيتال السعودية تتطلع لمزيد من الاستثمارات في أوروبا

(لتصحيح العنوان والفقرة الأولى في خبر أرسل يوم 31 اكتوبر تشرين الأول بما يوضح أن الاستثمارات الجديدة ليست 300 مليون دولار وإنما تأتي بالاضافة إلى هذا الرقم)

من برناردو فيزكاينو

دبي 31 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال حسن الجابري الرئيس التنفيذي لشركة سدكو كابيتال للاستثمار الإسلامي ومقرها جدة إن الشركة تخطط لمزيد من الاستثمارات العقارية في في أوروبا بعد أن استثمرت بالفعل 300 مليون دولار في هذا القطاع وستوزع قريبا وثائق صناديقها في لوكسمبورج عبر شركتي استثمار أوروبيتين.

وسدكو كابيتال مملوكة بالكامل لشركة سدكو القابضة وتوزع وثائق صناديقها بالفعل من خلال مجموعة كريدي سويس.

وقال الجابري لرويترز على هامش مؤتمر في دبي إن مؤسستين "كبريين" ستوزعان وثائق الصناديق "إحداهما بنك أوروبي والأخرى منصة صناديق متخصصة" لكنه أحجم عن ذكر اسم المؤسستين الجديدتين.

وأضاف أن سدكو كابيتال تعتزم أيضا ضخ استثمار نهائي في الربع المقبل لصندوق استثمار عقاري سعودي بقيمة 500 مليون ريـال (133 مليون دولار) أطلقته الشركة في العام الماضي.

وفي الشهر الماضي دشنت الشركة السعودية أول صندوق يديره فريقها الخاص لتعزيز قدراتها على إدارة الأصول قبل فتح سوق الأسهم السعودية أمام الاستثمار الأجنبي المباشر في مطلع العام المقبل.

وقال الجابري إن فتح السوق يدفع بعض مديري الصناديق الدوليين إلى السعي لإقامة شراكات مع شركات محلية بينما يعمل آخرون على تعزيز فرقهم المعنية بالأبحاث لدخول السوق دون شراكة.

وتابع "تم بالفعل مفاتحتنا من جانب اثنين مهتمين بالتعاون عندما يحين الوقت المناسب."

وتعكف هيئة السوق المالية السعودية على إعداد قواعد تحدد ضوابط فتح السوق. وقال الجابري إنه من المرجح أن تواصل الهيئة إعطاء الأفضلية لكبار مديري الأصول من أجل تحقيق التوازن في السوق التي يهيمن عليها الأفراد.