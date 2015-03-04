سدكو كابيتال تخطط لإطلاق صندوق فرعي قبل فتح السوق السعودية

من برناردو فيزكانيو

المنامة 4 مارس آذار (رويترز) - قال مدير الصناديق في شركة سدكو كابيتال للاستثمار الإسلامي إن الشركة تعتزم إطلاق صندوق فرعي في لوكسمبورج سيتبع صندوقها لأسواق النقد الخليجية وإنها تدرس سبل طرح منتج سعودي على المستثمرين الدوليين.

وتدير سدكو كابيتال وتقدم المشورة في أصول بقيمة 3.8 مليار دولار. وتعزز الشركة التي مقرها جدة قدراتها في إدارة الأصول قبل الفتح المزمع لسوق الأسهم السعودية أمام الاستثمار الأجنبي المباشر في النصف الأول من 2015.

وقال يزن عابدين إنه في الأسبوع الماضي أطلقت الشركة صندوقا لسوق النقد للمقيمين في السعودية يستثمر في المنتجات والصفقات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وأضاف على هامش مؤتمر في البحرين "أطلقنا هذا الصندوق كصندوق فرعي دولي من شأنه أن يتيح للمستثمرين الدوليين الوصول إلى الصندوق الأساسي."

ويتطلع مديرو الصناديق العالمية بشكل متزايد إلى الأسواق الخليجية بعد إدراج قطر والإمارات العربية المتحدة على مؤشر ام.اس.سي.آي للأسواق الناشئة في مايو أيار الماضي فضلا عن خطة فتح السوق السعودية.

وقال عابدين إن الحجم الكبير للسوق السعودية أكبر بورصة عربية وبقيمة سوقية نحو 550 مليار دولار تعني أن بمقدورها أن تشكل خمسة بالمئة تقريبا من مخصصات الأسواق الناشئة في العالم وهو ما يزيد على حصة روسيا.

ويجعل هذا من الصعب على مستثمري الأسواق الناشئة تجاهل السوق السعودية بل يدفعهم للبحث عن العديد من الخيارات لدخول هذه السوق.

وقال عابدين "نعتقد أنه سيكون هناك مجال لتطوير الأعمال لضمان وصول المستثمرين الدوليين للسوق السعودية ... من هذه الزاوية يجب تطوير منتج سعودي خالص."

وأضاف أن المستثمرين السعوديين يسعون أيضا إلى تنويع استثماراتهم والانتقال من التركيز المحلي إلى التركيز الإقليمي.