البحري السعودية تنوي إصدار صكوك عشرية بقيمة 3.9 مليار ريـال

دبي 4 مارس آذار (رويترز) - قال مسؤول تنفيذي بالشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) اليوم الأربعاء إن الشركة تعتزم إصدار صكوك لأجل 10 سنوات بقيمة 3.9 مليار ريـال (1.04 مليار دولار) بحلول نهاية مارس آذار.

وقال محمد العتيبي نائب الرئيس التنفيذي لقطاع المالية بالشركة للصحفيين على هامش مؤتمر بحري في دبي إن الشركة السعودية اختارت اتش.اس.بي.سي وجيه.بي مورجان وسامبا كابيتال ذراع الأنشطة المصرفية الاستثمارية لمجموعة سامبا المالية لترتيب الصفقة.

وذكر العتيبي أن البحري ستستخدم جزءا من حصيلة بيع الصكوك في سداد قرض تجسير بقيمة 3.18 مليار ريـال قدمته البنوك الثلاثة لدعم استحواذ الشركة على الوحدة البحرية التابعة لأرامكو السعودية.