صافي ربح مصرف الراجحي السعودي ينخفض 11% في الربع‭/‬1 مخالفا التوقعات

الرياض 13 أبريل نيسان (رويترز) - سجل مصرف الراجحي السعودي أكبر بنك في المملكة وأكبر بنك إسلامي في الخليج من حيث القيمة السوقية انخفاضا نسبته 11 بالمئة في صافي أرباح الربع الأول من العام لتأتي النتائج دون متوسط توقعات المحللين.

وهذه هي المرة السابعة على التوالي التي يسجل فيها المصرف انخفاضا في الأرباح الفصلية.

وقال البنك في بيان نشره الموقع الالكتروني للبورصة السعودية اليوم الاثنين إن صافي ربح الربع الثاني بلغ 1.519 مليار ريال (405.07 مليون دولار) مقابل 1.706 مليار قبل عام بانخفاض 10.96 بالمئة.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن يسجل البنك أرباحا عند 1.608 مليار ريال في المتوسط في الربع الأول.

وعزا البنك تراجع الأرباح إلى "انخفاض اجمالي دخل العمليات وارتفاع اجمالي مصاريف العمليات."

ونزل إجمالي ربح العمليات 2.2 بالمئة في الربع الأول إلى 3.422مليار ريال من 3.498 مليار في الربع المقابل من 2014.

ويقول محللون إن مصرف الراجحي بوجه عام لديه تكلفة مخاطر أعلى نتيجة تركيزه على عمليات الأفراد.