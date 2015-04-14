لمحة-سهم الراجحي يهبط 2.5% بعد سابع انخفاض على التوالي في الأرباح الفصلية

0806 جمت -

* سهم الراجحي ينحفض 2.5% إلى 58 ريالا في مستهل التعاملات بالبورصة السعودية.

* البنك سجل سابع انخفاض على التوالي في ارباحه الفصلية وجاءت النتائج دون توقعات المحللين.

* صافي ربح الربع الأول بلغ 1.519 مليار ريال (405.07 مليون دولار) مقابل 1.706 مليار قبل عام بانخفاض 10.96 بالمئة.

* البنك قال إن تراجع الأرباح يرجع إلى انخفاض اجمالي دخل العمليات وارتفاع اجمالي مصاريف العمليات.