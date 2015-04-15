صافي ربح البنك السعودي الهولندي يقفز 29.25% في الربع‭/‬1

الرياض 15 أبريل نيسان (رويترز) - سجل البنك السعودي الهولندي ثامن أكبر بنك في السعودية نموا نسبته 29.25 بالمئة في صافي أرباح الربع الأول من 2015 بدعم من ارتفاع دخل العمليات لتتجاوز النتائج متوسط توقعات المحللين.

وقال البنك في بيان للبورصة اليوم الأربعاء إن صافي ربح الربع الأول بلغ 538.94 مليون ريال (143.7 مليون دولار) مقابل 416.97 مليون قبل عام.

وعزا البنك نمو الأرباح إلى "الارتفاع في دخل العمليات".

كان محللون قد توقعوا في استطلاع أجرته رويترز أن يسجل البنك في المتوسط أرباحا 472.85 مليون ريال في الربع الأول.

وعزا البنك نمو الأرباح إلى "الارتفاع في دخل العمليات."

وقفز إجمالي دخل العمليات للربع الأول 23.05 بالمئة إلى 931.7 مليون ريال مقارنة مع 757.16 مليون قبل عام.