لمحة-سهم السعودي الهولندي يقفز 3% وكيان يهبط 2.5% بعد نتائج الربع‭/‬1

0813 جمت -

* سهم البنك السعودي الهولندي يرتفع 3.09 بالمئة في مستهل تعاملات الخميس.

* البنك سجل نموا نسبته 29.25 بالمئة في صافي أرباح الربع الأول من 2015 بدعم من ارتفاع دخل العمليات.

* صافي ربح الربع الأول بلغ 538.94 مليون ريال (143.7 مليون دولار) مقابل 416.97 مليون قبل عام.

* النتائج جاءت أعلى من متوسط توقعات المحللين بتحقيق 472.85 مليون ريال في الربع الأول.

* سهم كيان يهبط 2.5 بالمئة في البورصة السعودية صباحا ويسجل أكبر الخسائر على المؤشر.

* الشركة تحولت لتسجيل خسائر بقيمة 591.6 مليون ريال (157.8 مليون دولار) في الربع الأول مقابل أرباح قيمتها 9.94 مليون قبل عام.

* الخسائر جاءت أعلى من توقعات محللين بتكبد خسائر صافية في المتوسط قيمتها 293.50 مليون ريال.