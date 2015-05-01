ستاندرد آند بورز تثبت تصنيفها للسعودية مع نظرة مستقبلية سلبية

أول مايو آيار (رويترز) - ثبتت وكالة التصنيف الائتماني ستاندر آند بورز تصنيفها الائتماني للسعودية عند ‭aa-/a-1+‬ مع نظرة مستقبلية لا تزال سلبية.

وقالت الوكالة إن موازين المالية العامة والمعاملات الخارجية للحكومة السعودية لا تزال قوية وتتيح حاجزا واقيا من الصدمات الخارجية ومنها هبوط في اسعار النفط.

وقالت ستاندر آند بورز إن النظرة المستقبلية للاقتصاد السعودي لا تزال سلبية وهو ما يرجع إلى الاعتقاد بأن الوضع العام للمالية العامة للحكومة يضعف.

وتوقعت الوكالة تراجعا تدريجيا في أداء المالية العامة للسعودية خلال الفترة القادمة حتى العام 2018.