بنك الرياض السعودي يعتزم اصدار صكوك بقيمة 4 مليارات ريال

دبي 5 مايو أيار (رويترز) - قال بنك الرياض -رابع اكبر مصرف في السعودية- اليوم الثلاثاء انه يعتزم اصدار صكوك ثانوية بقيمة اربعة مليارات ريال (1.07 مليار دولار) لتعزيز قاعدته الرأسمالية.

واضاف البنك قائلا في بيان الي هيئة السوق المالية السعودية ان الصكوك التي ستصدر كطرح خاص للمستثمرين سيبلغ أجلها 10 سنوات وستكون قابلة للاسترداد بعد خمس سنوات. ويخضع الاصدار للموافقة اللازمة من الهيئات التنظيمية.

وبعد فترة من نمو قوي للاقراض سعت البنوك السعودية في العامين الماضيين الي اعادة بناء احتياطياتها الرأسمالية بما في ذلك اصدار سندات لتعزيز رأس المال واسهم منحة.