مقابلة-بنك البلاد السعودي يسعى لتحقيق نمو بنحو 20% في 2015

من مروة رشاد

الرياض 7 مايو أيار (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي لبنك البلاد السعودي إنه يتوقع أن تواصل عمليات البنك نموها في خانة العشرات خلال السنوات المقبلة وإنه يسعى لتحقيق نمو بنسبة 20 بالمئة هذا العام بدعم من التوسع في عمليات التمويل للأفراد والشركات.

وأضاف خالد الجاسر خلال مقابلة مع رويترز على هامش مؤتمر اقتصادي في الرياض أن البنك يعتزم افتتاح نحو 15 فرعا خلال 2015 لمواكبة النمو المتوقع.

وقال "لدينا استراتيجية محددة للنمو ونحن عازمون على مواكبة النمو القوي المتوقع. سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق نسب النمو التي حققناها خلال السنوات الخمس الماضية والتي كانت في خانة العشرات."

وأضاف "سجلنا نموا في نطاق 20 بالمئة في المتوسط خلال السنوات الخمس الماضية وإذا تمكنا من تحقيق نمو بنسبة 20 بالمئة هذا العام سيكون أمرا جيدا."

وبنك البلاد - الذي تأسس عام 2004 - هو أصغر البنوك العاملة في المملكة ويبلغ رأسماله خمسة مليارات ريال ويقدم الخدمات المصرفية والاستثمارية وفقا لأحكام الشريعة.

وقفز صافي ربح البنك 18.5 بالمئة في 2014 إلى 864 مليون ريال (230.4 مليون دولار) من 729.2 مليون في 2013.

وبنهاية الربع الأول من العام سجل البنك نموا طفيفا نسبته 0.23 بالمئة في صافي الربح ليصل إلى 174.1 مليون ريال مقابل 173.7 مليون قبل عام.