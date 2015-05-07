مقابلة-البلاد المالية السعودية: صفقتا استحواذ وإصداران للصكوك ضمن عملياتنا المرتقبة

من مروة رشاد

الرياض 7 مايو أيار (رويترز) - قال أيهم اليوسف الرئيس التنفيذي لشركة البلاد المالية الذراع الاستثمارية لبنك البلاد السعودي إن شركته سترتب عمليتي دمج واستحواذ داخل المملكة وإصداري صكوك محتملين بقيمة تتراوح بين أربعة مليارات وخمسة مليارات ريال (بين 1.1 مليار و1.3 مليار دولار).

وقال اليوسف خلال مقابلة مع رويترز على هامش مؤتمر اقتصادي في الرياض إن شركته التي تدير أصولا بنحو عشرة مليارات ريال (2.7 مليار دولار) ستسعى لجذب المستثمرين الأجانب للسوق السعودية في ظل فتح السوق للأجانب في يونيو حزيران المقبل لكنها ستنفذ ذلك بتأن.

وتعمل البلاد المالية في تقديم الخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في مجالات إدارة الأصول والمحافظ الخاصة وصناديق الاستثمار وخدمات الوساطة والأنشطة المصرفية الاستثمارية وترتيب وإدارة الاكتتابات في أسواق الأسهم وأسواق الدين وخدمات الدمج والاستحواذ والخدمات الاستشارية والأبحاث.

وفي 2013 قامت البلاد المالية بإدارة الاكتتاب في صكوك بقيمة 7.5 مليار ريال (مليارا دولار) لشركة صدارة المشروع المشترك بين أرامكو السعودية وداو كيميكال.

وقال اليوسف "لدينا عدد من الصفقات في مجال الاستشارات. لدينا صفقتي دمج واستحواذ أحدهما في قطاع التصنيع والأخرى في قطاع التجزئة كما أن هناك إصدارين محتملين لصكوك لن يكونا بحجم صكوك صدارة لكنهما كبيرين... في نطاق يتراوح بين أربعة وخمسة مليارات ريال."

وامتنع اليوسف عن ذكر مزيد من التفاصيل حول تلك الصفقات.

وردا على سؤال بخصوص النسبة المستهدفة لزيادة الأصول التي تديرها الشركة قال "نمت قيمة الأصول المدارة لدينا بشكل كبير على مدى السنوات القليلة الماضية. ندير أصولا بنحو عشرة مليارات ريال بينما كانت تلك القيمة أقل من ملياري ريال قبل ثلاث سنوات."