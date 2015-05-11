الخبير المالية السعودية تستهدف أنشطة الأوقاف

من برناردو فيزكاينو

11 مايو أيار (رويترز) - قالت شركة الخبير المالية ومقرها السعودية اليوم الاثنين إنها اطلقت خدمة استشارية لهيكلة وإدارة أصول هيئات الاوقاف.

وستصبح الخبير وهي شركة استشارات واستثمارات اسلامية واحدة من عدد قليل من شركات القطاع الخاص على مستوى العالم التي تركز على أصول هيئات الأوقاف.

ويعتقد أن حجم أصول هذه الهيئات يبلغ عشرات المليارات من الدولارات حول العالم.

وفي كثير من الحالات عانت الأوقاف من إدارة متشددة تفتقر للكفاءة والتطور ما أدي لضعف العائد على الأصول المدارة. وفي السنوات القليلة الاخيرة بذلت الدول التي تقطنها اغلبية مسلمة جهودا لتحديث إدارة الاوقاف.

وذكرت الخبير في بيان انها ستستهدف المؤسسات التعليمية والمكاتب العائلية والأثرياء الذين يريدون اقامة وقف وستعرض خدمات إدارة الاصول.

تأسست الشركة في عام 2004 وركزت في البداية على القطاعين العقاري والاستثمار المباشر ولكنها نشطة الآن في تطوير أنشطة أسواق المال.

ويقدر عدد من المحللين أصول الأوقاف في السعودية وحدها بما بين 100 و250 مليار دولار.