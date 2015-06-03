إعمار الاقتصادية السعودية تحصل على تمويل إسلامي من مصرف الإنماء

الرياض 3 يونيو حزيران (رويترز) - قالت شركة إعمار المدينة الاقتصادية السعودية اليوم الأربعاء إنها وقعت عقد تمويل مرابحة مع مصرف الإنماء لأجل ثماني سنوات بقيمة 1.25 مليار ريـال (333.3 مليون دولار).

وتتولى إعمار المدينة الاقتصادية تطوير مدينة الملك عبد الله الاقتصادية وهي منطقة اقتصادية خاصة شمالي جدة على البحر الأحمر تأسست عام 2006.

ومن المتوقع أن تصبح المنطقة – التي تركز على الصناعات الخفيفة وعمليات الشحن والخدمات اللوجستية- في حجم العاصمة الأمريكية عند استكمالها وسيقطنها ما يصل إلى مليوني شخص وستسهم في تنويع موارد اقتصاد الملكة بدلا من الاعتماد على النفط مع التركيز على الصناعات الخفيفة والشحن البحري.

وقالت الشركة في بيان أرسل لرويترز عبر البريد الإلكتروني "سيكون لهذه الاتفاقية اثر إيجابي على وتيرة تطوير المدينة كون المبلغ سيخصص لتمويل المصاريف الرأسمالية واحتياجات البنية التحتية المتعلقة بتطوير مشاريع الوادي الصناعي (الواقع في) الجزء الشمالي في المدينة."

وبحسب البيان تبلغ فترة التمويل ثماني سنوات تنتهي في 31 مايو ايار 2023.

وإعمار المدينة الاقتصادية كونسورتيوم تقوده إعمار العقارية ومقرها دبي ومستثمرون سعوديون.

ونقل البيان عن فهد الرشيد الرئيس التنفيذي للشركة قوله إن مساحة الأراضي تحت التطوير حاليا بالمدينة تبلغ 45 ميلومترا مربعا تشمل الوادي الصناعي بمراحله المختلفة وميناء الملك عبد الله وخط الحجاز الذي يربط المدينة بالجسر البري على مستوى المملكة بالإضافة للمواقع والأحياء السكنية.

وأضاف الرشيد "إجمالي المساحة التي تستهدفها المشاريع التطويرية داخل المدينة ستصل إلى 70 كيلومترا مربعا في عام 2020."