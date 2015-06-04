بورصة مصر تنهي الأسبوع منخفضة

1235 جمت - أنهت بورصة مصر معاملات الأسبوع على انخفاض اليوم الخميس تحت ضغوط بيعية من قبل المتعاملين العرب والأجانب على الأسهم القيادية ولكن وسط سيولة ضعيفة.

وتراجع المؤشر المصري الرئيسي 1.4 بالمئة ليغلق عند 8780.8 نقطة والمؤشر الثانوي 0.83 بالمئة ليغلق عند 463.6 نقطة.

وبلغت قيم التداول 374.322 مليون جنيه.

ومالت معاملات العرب والأجانب إلى البيع بينما اتجهت معاملات المصريين إلى الشراء واستحوذت المؤسسات على نحو 53 بالمئة من المعاملات.

وخسرت أسهم المصرية للاتصالات 2.99 بالمئة بعد قرار الشركة اليوم عدم المضي قدما في شراء أسهم خزينة.

ونزلت أسهم التجاري الدولي 2.1 بالمئة وطلعت مصطفى 3.25 بالمئة وعامر جروب 4.8 بالمئة وأوراسكوم للاتصالات 2.02 بالمئة.

وقال إبراهيم النمر من نعيم للوساطة في الأوراق المالية "أحجام التداول تزيد في السوق مع الارتفاع وتنخفض مع التراجع وهذا شيء إيجابي يدل على إمكانية صعود السوق خلال الأسبوع المقبل حتى مستوى 9150 نقطة."

وارتفعت أسهم السويدي اليكتريك 4.15 بالمئة بعد فوزها بعقد مع سيمنس بملياري يورو.