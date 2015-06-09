مصادر: العثيم السعودية تحيي خططا لإصدار صكوك مقومة بالريال

دبي 9 يونيو حزيران (رويترز) - قال مصدران مطلعان لرويترز اليوم الثلاثاء إن شركة العثيم للاستثمار والتطوير العقاري المالكة لخمسة مراكز تسوق في المملكة أحيت خططا لإصدار صكوك محلية مقومة بالريال وربما تبرم الصفقة بعد انتهاء فصل الصيف.

وقال المصدران اللذان تحدثا بشرط عدم الإفصاح عن هويتهما لأن الأمر لم يعلن بعد إن الشركة المالكة لسلسلة العثيم مول اختارت الأذرع الاستثمارية لكل من البنك السعودي الفرنسي وبنك الخليج الدولي والبنك الأهلي التجاري لترتيب الإصدار.

ولم يتسن الحصول على تعليق من العثيم مول.

والعثيم للاستثمار والتطوير العقاري تابعة لشركة العثيم القابضة وهي مجموعة عائلية تضم شركة أسواق العثيم المدرجة في البورصة السعودية.