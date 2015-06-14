اسمنت نجران السعودية تصذر صكوكا لأجل 5 سنوات بقيمة 400 مليون ريال
الرياض 14 يونيو حزيران (رويترز) - قالت اسمنت نجران السعودية اليوم الخميس إنها استكملت إصدار وطرح صكوك متوافقة مع الشريعة الإسلامية وذلك بقيمة اسمية إجمالية قدرها 400 مليون ريال (106.7 مليون دولار).
وأضافت في بيان للبورصة أن العائد المتوقع للصكوك البالغ أجلها خمس سنوات سيكون 1.4 فوق سعر الفائدة بين البنوك السعودية (سايبور) لثلاثة أشهر.
وبعد بداية بطيئة هذا العام استعادت عملية إصدار الصكوك عافيتها في السوق المقومة بالريال خلال الأسابيع الأخيرة إذ انضمت مجموعة بن لادن إلى شركة أسمنت نجران والبنك السعودي البريطاني والشركة الوطنية السعودية للنقل البحري التي إما أعلنت عن إصدارات صكوك أو انتهت من إصدارها.
(الدولار = 3.75 ريال سعودي)
(تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض هاتف 0096614632603 - تحرير أحمد إلهامي)
© Thomson Reuters 2017 All rights reserved.