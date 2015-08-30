مصادر:العثيم مول تجمع مليار ريال من باكورة صكوكها

30 أغسطس آب (رويترز) - قال مصدران مصرفيان اليوم الأحد إن العثيم للاستثمار والتطوير العقاري المالكة لخمسة مراكز تسوق في السعودية جمعت مليار ريال (267 مليون دولار) من باكورة صكوكها.

وأضاف المصدران أن الصكوك الخمسية سعرت عند 170 نقطة أساس فوق سعر الفائدة بين البنوك السعودية لستة أشهر وهو السعر عند الطرح.

والشركة التي تعرف أيضا باسم العثيم مول تابعة لشركة العثيم القابضة وهي مجموعة عائلية تضم شركة أسواق العثيم المدرجة في البورصة السعودية بدأت في تسويق الصكوك في اوائل الشهر الجاري واعلنت تخصيص جزء من الحصيلة لتمويل خطط التوسع.

وأطلقت الشركة الطرح الأسبوع الماضي بحسب مصادر مصرفية طلبت عدم الكشف عن هويتها لأن الأمر لم يعلن بعد.

وتبني العثيم مول خمسة مراكز تسوق من المرجح استكمال ثلاثة منها بنهاية العام ويستكمل المركزان الآخران بنهاية العام المقبل.

وقال مصدر في الشركة طلب عدم نشر اسمه ان تسوية طلبات الاكتتاب في الطرح ستجري اليوم.

وقام بترتيب الطرح الأذرع الاستثمارية لكل من البنك السعودي الفرنسي وبنك الخليج الدولي والبنك الأهلي التجاري.