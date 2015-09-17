جبل عمر السعودية توقع اتفاق تمويل إسلامي بقيمة 8 مليارات ريال

الرياض 17 سبتمبر أيلول (رويترز) - ‭‭قالت شركة جبل عمر أكبر شركة للتطوير العقاري مدرجة في البورصة من حيث القيمة السوقية إنها حصلت على تمويل إسلامي من مصرفي ساب وسامبا بقيمة ثمانية مليارات ريال (2.13 مليار دولار) لأجل 12 عاما بهدف سداد جسر تمويلي بقيمة ملياري ريال واستكمال بناء مراحل مشروعها في مكة.

كانت جبل عمر وقعت في مايو ايار إنها حصلت على تمويل إسلامي من مصرفي ساب وسامبا بقيمة ملياري ريال لاستكمال بناء المرحلة الثانية من مشروعها في مكة وإنها ستسدده من قرض مجمع من المتوقع ترتيبه قبل نهاية 2015 أو‭‭‭ ‬‬‬عن طريق إعادة التمويل.

وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم الخميس إن القرض الجديدة البالغ قيمته ثمانية مليارات ريال سيستخدم في "سداد الجسر التمويلي واستكمال بناء المرحلة الثانية والمرحلة الرابعة وكذلك تنفيذ المرحلة الخامسة من مشروعها الكائن بمكة المكرمة."

وتعمل الشركة على تطوير وتعمير منطقة جبل عمر الواقعة بجوار ساحة المسجد الحرام وقامت في السنوات الأخيرة بتأجير عدد من الفنادق والمحلات التجارية في شارع ابراهيم الخليل المطل على الساحة الغربية للمسجد الحرام.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)