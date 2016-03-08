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المؤشر السعودي يرتفع صباحا بعد صعود النفط فوق 40 دولارا

Tue Mar 8, 2016 8:47am GMT
 
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0836 جمت - ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودي في مستهل تعاملات الثلاثاء مدعوما بمكاسب الأسهم القيادية بصدارة البتروكيماويات بعد صعود النفط فوق 40 دولارا للأسبوع.

وقفزت أسواق النفط العالمية أكثر من خمسة بالمئة أمس الاثنين مع تسجيل برنت ذروته لعام 2016 فوق 40 دولارا للبرميل بعد أن قالت الإكوادور إنها ستعقد اجتماعا لمنتجي الخام في أمريكا اللاتينية.

وصعد المؤشر السعودي 0.82 بالمئة إلى 6438 نقطة.

وقفز مؤشر البتروكيماويات 1.4 بالمئة بدعم من مكاسب سابك التي بلغت 1.3 بالمئة.

كما زادت اسهم الراجحي والمراعي والعربي الوطني وجبل عمر وساب والسعودية للكهرباء بنسب تراوحت بين 0.5 و2.6 بالمئة.

في المقابل انخفضت أسهم السعودي الفرنسي 1.1 بالمئة وزين السعودية 0.7 بالمئة واسمنت الجنوبية 0.3 بالمئة.

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  يتبع
 