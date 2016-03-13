مشتريات الأجانب تصعد ببورصة مصر صباحا
0855 جمت - ساهمت مشتريات المتعاملين الأجانب على سهم البنك التجاري الدولي صاحب أكبر وزن نسبي في المؤشر الرئيسي بورصة مصر في الصعود ببورصة مصر خلال بداية معاملات اليوم الأحد وسط زيادة نسبية في السيولة.
وارتفع المؤشر المصري الرئيسي 0.99 بالمئة ليصل إلى 6628.4 نقطة وكسب المؤشر الثانوي 0.1 بالمئة ليصل إلى 354.80 نقطة.
وبلغت قيم التداول 131.163 مليون جنيه.
ومالت معاملات المصريين والأجانب إلى الشراء بينما اتجهت معاملات العرب إلى البيع. واستحوذ المصريون على 80.6 بالمئة من المعاملات والأجانب على 13.1 بالمئة والأفراد 79 بالمئة.
وزادت أسهم التجاري الدولي 2.4 بالمئة وبلتون 6.3 بالمئة وحديد عز 2.1 بالمئة وجي.بي أوتو 2.6 بالمئة وهيرميس 0.7 بالمئة.
ونصحت نعيم للوساطة في الأوراق المالية المستثمرين بالشراء من قرب مستويات الدعم. وقالت "حد إيقاف الخسائر 6030 نقطة."
ونزلت أسهم جلوبال تليكوم وإعمار مصر 0.4 بالمئة وطلعت مصطفى والقلعة 0.8 بالمئة وسوديك 1.5 بالمئة.
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