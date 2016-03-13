المؤشر السعودي يغلق مرتفعا

1315 جمت - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودي تعاملات الأحد على ارتفاع بدعم من مكاسب الأسهم القيادية لكنه لا يزال دون مستوى المقاومة المهم الذي فشل في اختراقه خلال الجلسات المنصرمة.