البورصة الأردنية تنخفض وسط شح في السيولة

1335 جمت - أنهت البورصة الأردنية تعاملات اليوم الأحد على انخفاض بفعل عمليات بيع في معظم الأسهم وسط شح في السيولة.

وأغلق المؤشر العام للأسهم متراجعا 0.24 بالمئة إلى 2122.56 نقطة في حين بلغت قيمة التداول 5.2 مليون دينار مقارنة مع 6.9 مليون دينار في الجلسة السابقة.

وقال المحلل المالي جواد الخاروف إن صغار المضاربين يسيطرون على حركة التداول في بورصة عمان.

وأضاف "الوضع في السوق محبط وبحاجة لأخبار جديدة تحفز الحركة."

وانخفض سهم البنك العربي 0.16 بالمئة إلى 6.19 دينار وسهم الكهرباء الأردنية 0.74 بالمئة إلى 2.67 دينار.

وارتفع سهم البوتاس العربية 0.21 بالمئة إلى 18.5 دينار.