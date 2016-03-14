البورصة الأردنية تغلق على ارتفاع طفيف

1335 جمت - سجلت البورصة الأردنية ارتفاعا طفيفا اليوم الاثنين بفعل إقبال محدود على أسهم قيادية مثل مصفاة البترول وسط قيمة تداول ضعيفة.

وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعا 0.05 بالمئة إلى 2123.51 نقطة في حين بلغت قيمة التداول 6.7 مليون دينار مقارنة مع 5.2 مليون دينار في الجلسة السابقة.

وقال المحلل المالي عامر المعشر إن السيولة شحيحة في بورصة عمان نظرا لإحجام الكثير من المتعاملين عن بناء مراكز حقيقية في السوق.

وأضاف المعشر "الوضع مخيب للآمال في البورصة. نحتاج لحافز قوي لرفع المعنويات."

وارتفع سهم الكهرباء الأردنية 0.37 بالمئة إلى 2.68 دينار وسهم مصفاة البترول 0.46 بالمئة إلى 4.36 دينار.

وتراجع سهم الملكية الأردنية 2.22 بالمئة إلى 0.88 دينار وسهم الاتصالات الأردنية 2.45 بالمئة إلى 2.38 دينار.

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