مشتريات مؤسسات المال المحلية تصعد ببورصة مصر

1233 جمت - دفعت مشتريات المحليين بورصة مصر للصعود في بداية معاملات اليوم الأربعاء وسط استمرار السيولة الوفيرة بالسوق للجلسة الثالثة على التوالي.

وارتفع المؤشر الرئيسي 1.25 بالمئة ليغلق عند 7228.7 نقطة بينما تراجع المؤشر الثانوي 0.08 بالمئة إلى 361.17 نقطة.

وبلغت قيم التداول 1.029 مليار جنيه.

ومالت معاملات المصريين إلى الشراء بينما اتجهت معاملات العرب والأجانب إلى البيع. واستحوذ المصريون على 82.8 بالمئة من المعاملات والأجانب 10 بالمئة والمؤسسات 51.2 بالمئة.

وكسبت أسهم أوراسكوم للاتصالات 2.99 بالمئة وبالم هيلز 1.6 بالمئة وطلعت مصطفى 4.2 بالمئة وسوديك وإيديتا عشرة بالمئة.

وقال هاني حلمي من الشروق للسمسرة في الأوراق المالية "السوق بالتأكيد سيواصل الارتفاع على الأقل حتى مستوى 8200 نقطة. تخفيض الجنيه خطوة جريئة وستواصل دعم السوق."

وخفض البنك المركزي المصري قيمة الجنيه 14.5 بالمئة الاثنين الماضي وقال سيتحرك صوب سياسة أكثر مرونة لسعر الصرف في مسعى لإعادة التوازن إلى السوق وتخفيف نقص العملة الصعبة الذي يخنق أنشطة الشركات ويهز الثقة.

وارتفعت أسهم بورتو 6.1 بالمئة وهيرميس 0.3 بالمئة وإعمار مصر 0.8 بالمئة والقلعة 1.55 بالمئة وعامر جروب 5.1 بالمئة.