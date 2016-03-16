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البورصة الأردنية تغلق مستقرة

Wed Mar 16, 2016 1:50pm GMT
 
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1330 جمت - أغلقت البورصة الأردنية دون تغير يذكر عن الجلسة السابقة وسط قيمة تداول جيدة غلبت عليها الصفقات الداخلية.

واستقر المؤشر العام على 2129.52 نقطة وبلغت قيمة التداول 11.3 مليون دينار مقارنة مع 6.1 مليون دينار في الجلسة السابقة.

وقال أسعد الديسي المحلل المالي إن البورصة ضعيفة وتشهد تذبذبا نسبيا دون وجود حركة تداول قوية وسط هيمنت المضاربات.

وأضاف "غياب الاستثمار المؤسسي وشح السيولة هما السمة الأساسية في السوق."

وارتفع سهم البنك العربي 0.64 بالمئة إلى 6.24 دينار وسهم الملكية الأردنية 1.12 بالمئة إلى 0.9 دينار.

وتراجع سهم الاتصالات الأردنية 0.82 بالمئة إلى 2.4 دينار وسهم مصفاة التبرول 0.68 بالمئة إلى 4.33 دينار.

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  يتبع
 