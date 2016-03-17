أسهم السعودية ومصر ترتفع صباحا
0925 جمت - ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية صباح اليوم الخميس مدعوما بمكاسب الأسهم القيادية بصدارة البتروكيماويات في أعقاب صعود النفط.
وواصلت عقود النفط الآجلة مكاسبها القوية اليوم مع استمرارها في تلقي الدعم عقب تأكيد كبار منتجي النفط في العالم على خطط لعقد اجتماع لمناقشة تجميد مستويات الإنتاج.
وقفز المؤشر 1.6 بالمئة إلى 6405.2 نقطة. وزاد مؤشر البتروكيماويات 2.4 بالمئة.
وسجل سهم سابك أكبر المكاسب على المؤشر وارتفع 2.3 بالمئة.
كما ارتفعت أسهم الراجحي وموبايلي والسعودي الفرنسي وسامبا والأهلي التجاري والمراعي بنسب تراوحت بين 1.2 و4.3 بالمئة.
في المقابل انخفضت أسهم أسمنت الشمالية 1.9 بالمئة والأسمنت السعودية 0.4 بالمئة والأبحاث والتسويق 0.7 بالمئة.
وفي القاهرة قفز المؤشر الرئيسي للبورصة 2.11 بالمئة إلى 7380.8 نقطة.
وقاد الارتفاعات سهما هيرميس ومدينة نصر للإسكان بمكاسب قاربت عشرة بالمئة لكل منهما.
وزادت أسهم سوديك وطلعت مصطفى وبايونيرز وبالم هيلز والتجاري الدولي وجلوبال تليكوم وإعمار مصر بنسب تراوحت بين 0.3 و9.9 بالمئة. يتبع