أسهم السعودية ومصر ترتفع صباحا

وواصلت عقود النفط الآجلة مكاسبها القوية اليوم مع استمرارها في تلقي الدعم عقب تأكيد كبار منتجي النفط في العالم على خطط لعقد اجتماع لمناقشة تجميد مستويات الإنتاج.