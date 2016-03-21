المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص تعلن خطة لإصدار صكوك

دبي 21 مارس آذار (رويترز) - أظهرت وثيقة من مرتبين اليوم الاثنين أن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص اختارت عشرة بنوك لترتيب سلسلة اجتماعات مع مستثمرين في أدوات الدخل الثابت قبيل عملية محتملة لبيع صكوك.

وستبدأ وحدة البنك الإسلامي للتنمية حملة ترويجية في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط اعتبارا من 23 مارس آذار مع طرح قياسي الحجم لصكوك مقومة بالدولار عقب الاجتماعات وسيخضع الإصدار لشروط السوق.

وجرت العادة على أن يكون الحجم القياسي للإصدار أكبر من 500 مليون دولار.

أضافت الوثيقة أن بنوك ايه.بي.سي وبوبيان وسي.آي.إم.بي وبنك دبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني وبنك الخليج الأول وإتش.إس.بي.سي وميزوهو وسوسيتيه جنرال وستاندرد تشارترد هي التي وقع عليها الاختيار لترتيب الاجتماعات والإصدار المحتمل للصكوك.