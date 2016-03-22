سهم دومتي يغلق مرتفعا 10% في أول تداول له في بورصة مصر

1235 جمت - أغلق سهم شركة دومتي الغذائية في أول جلسة تداول له في بورصة مصر اليوم الثلاثاء مرتفعا بنحو 10.3 بالمئة ليغلق عند 10.15 جنيه بعد أن تم تغطية الطرح العام 10.7 مرة والطرح الخاص 5.5 مرة.

وهبط المؤشر الرئيسي لبورصة مصر 0.85 بالمئة ليغلق عند 7430.3نقطة بعد أن كان مرتفعا في بداية المعاملات. وصعد المؤشر الثانوي 0.04 بالمئة ليغلق عند 360.8 نقطة.

وبلغت قيم التداول 1.037 مليار جنيه.

ومالت معاملات المصريين والأجانب إلى البيع بينما اتجهت معاملات العرب إلى الشراء. واستحوذ المصريون على 78 بالمئة من المعاملات والأجانب على 15 بالمئة والأفراد على 61 بالمئة.

وانخفضت أسهم هيرميس 4.3 بالمئة وسوديك وجهينة 2.2 بالمئة وطلعت مصطفى 1.9 بالمئة وبايونيرز 1.6 بالمئة.

وشارك في التراجع أسهم حديد عز 1.6 بالمئة والتجاري الدولي 1.5 بالمئة بينما ارتفعت أسهم القلعة 0.7 بالمئة وأوراسكوم للاتصالات 7.04 بالمئة.

وفي الرياض نزل المؤشر السعودي 0.07 بالمئة ليغلق عند 6481.7 نقطة.

وتراجعت أسهم كيان 1.9 بالمئة وبترورابغ 3.95 بالمئة وسبكيم 1.4 بالمئة وصافولا 0.95 بالمئة وزين 4.4 بالمئة.