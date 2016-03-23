بورصة مصر تتراجع بشكل طفيف صباحا وسط ترقب الإعلان عن تعديلات وزارية

0856 جمت - تراجع المؤشر المصري الرئيسي بشكل طفيف في بداية معاملات اليوم الأربعاء وسط مبيعات من الأفراد المحليين وسط ترقب لتعديلات وزارية قد تشمل حقائب اقتصادية.

ونزل المؤشر الرئيسي 0.19 بالمئة ليصل إلى 7416.4 نقطة بينما ارتفع المؤشر الثانوي 0.44 بالمئة ليصل إلى 362.4 نقطة.

وبلغت قيم التداول 180.489 مليون جنيه.

ومالت معاملات المصريين إلى البيع فيما اتجهت معاملات العرب والأجانب إلى الشراء. واستحوذ المصريون على 87 بالمئة من المعاملات والأجانب على 9.5 بالمئة والأفراد على 78 بالمئة.

ونزلت أسهم التجاري الدولي 0.6 بالمئة وهيرميس 0.1 بالمئة وبالم هيلز وإعمار مصر 0.4 بالمئة ودومتي 0.5 بالمئة.

وقال محسن عادل من بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار "السوق يحاول الارتداد لأعلى مع أنباء التعديلات الوزارية وخاصة في بعض الحقائب الاقتصادية."

ومن المتوقع أن يجري رئيس الوزراء شريف إسماعيل بعض التعديلات الوزارية اليوم الأربعاء على أن تضم بعض الحقائب الاقتصادية.

وكسبت أسهم أوراسكوم للاتصالات 4.05 بالمئة وسوديك 2.3 بالمئة والعربية للأسمنت 0.65 بالمئة وبايونيرز 0.1 بالمئة وبلتون 2.7 بالمئة.