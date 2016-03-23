بورصة الكويت تغلق مرتفعة

1108 جمت - أنهت مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية معاملات اليوم الأربعاء على ارتفاع بدعم من مشتريات على أسهم البنوك.

وصعد مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.76 بالمئة ليغلق عند 841.53 نقطة والمؤشر السعري 0.04 بالمئة ليغلق عند 5253.7 نقطة.

وزادت أسهم بنك الكويت الوطني 1.45 بالمئة وبنك الكويت الدولي 2.1 بالمئة وبنك الخليج 0.97 بالمئة وبنك وربة 1.2 بالمئة.

وصعدت أسهم زين 1.3 بالمئة وفيفا 1.01 بالمئة والصناعات الوطنية 1.75 بالمئة وأمريكانا 1.7 بالمئة.

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0856 جمت - تراجع المؤشر المصري الرئيسي بشكل طفيف في بداية معاملات اليوم الأربعاء وسط مبيعات من الأفراد المحليين وسط ترقب لتعديلات وزارية قد تشمل حقائب اقتصادية.