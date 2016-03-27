المؤشر السعودي يغلق منخفضا

ونزل المؤشر 1.5 بالمئة إلى 6256.7 نقطة ليقترب من مستوى الداعم الواقع عند 6200 نقطة والذي في حال اختراقه سيشهد مزيدا من التراجع.

‭‭1237‬‬ جمت - هبط سهم البنك التجاري الدولي بالبورصة المصرية اليوم الأحد بعد ما شكا الملياردير نجيب ساويرس في مقال من تعنت حكومي في صفقة استحواذه على سي.آي كابيتال التابعة للبنك. يتبع