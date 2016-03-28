سبكيم السعودية تعتزم إصدار صكوك

الرياض 28 مارس آذار (رويترز) - قالت الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) اليوم الاثنين إن مجلس إدارتها وافق على إصدار صكوك.

وأضافت في بيان للبورصة إنها عينت الرياض المالية والأهلي كابيتال مستشارين لترتيب الإصدار.

ولم تفصح الشركة في البيان عن الحجم المتوقع للإصدار وموعد تنفيذه.

ونقل البيان عن أحمد العوهلي الرئيس التنفيذي للشركة قوله "سبكيم تسعى دائما إلى تنويع مصادر التمويل والبحث في فرص إصدار أدوات الدين لتستخدمها في دعم نشاطاتها ومشاريعها."