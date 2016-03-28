المؤشر السعودي يرتفع صباحا

0830 جمت - ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودي في مستهل تعاملات الاثنين مدعوما بمكاسب الأسهم القيادية في أعقاب صعود النفط.

وزادت أسعار النفط في بداية التعاملات الآسيوية اليوم الاثنين بعد عطلة استمرت ثلاثة أيام ولكن حجم التعامل كان ضعيفا مع استمرار إغلاق عدد من الأسواق بمناسبة عيد القيامة.

وصعد المؤشر 0.94 بالمئة إلى 6315.8 نقطة.

وقالت الرياض المالية في مذكرة بحثية إن الاختبار الرئيسي للمؤشر سيكون بقاؤه فوق مستوى الدعم 6200 نقطة وإن الفشل في تحقيق ذلك يشير لاحتمالية المزيد من المخاطر.

وقاد صعود السوق صباحا سهما سابك وجبل عمر بمكاسب 2.3 بالمئة و2.7 بالمئة على الترتيب.

كما زادت أسهم الراجحي والاتصالات السعودية والأهلي التجاري والإنماء والأبحاث والتسويق والبحري بين 0.5 و7.5 بالمئة.