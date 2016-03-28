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سهم بيت التمويل الكويتي يقفز 4% بسبب دراسة بيع حصته في عارف

Mon Mar 28, 2016 10:36am GMT
 
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1010 جمت - صعد سهم بيت التمويل الكويتي اليوم الاثنين 4.1 في المئة ليصل إلى 510 فلوس بعد أن قال إنه يدرس بيع حصته في مجموعة عارف الاستثمارية لمستثمرين تقدموا لشراء هذه الحصة.

وقال المحلل المالي نواف الشايع لرويترز إن تخارج بيت التمويل الكويتي من هذه الشركة يعتبر أمرا "إيجابيا" له لأنها كلفته الكثير حتى ينقذها من تعثرها خلال السنوات الماضية حيث تأثرت الشركة كثيرا بسبب أحداث الربيع العربي.

وارتفع المؤشر الرئيسي 0.2 في المئة ليغلق عند 5252.3 نقطة كما صعد مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.84 في المئة إلى 838 نقطة.

وقال الشايع إن ارتفاع قيمة التداول في السوق اليوم إلى نحو 21 مليون دينار "أمر غير معهود".

وأضاف أن هناك تركيزا "غير مفهوم" من قبل بعض المضاربين لرفع أسعار أسهم بعض الشركات ذات الأداء المتعثر.

وارتفعت أسهم بنك الكويت الوطني 1.5 في المئة ومجموعة الصناعات 1.7 في المئة وبنك الخليج واحدا في المئة.

في المقابل هبطت أسهم زين 1.4 في المئة وأجيليتي واحدا في المئة وأريد 7.3 في المئة وبنك الكويت الدولي أربعة في المئة.

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